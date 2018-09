PWK Sintang Angkat Tema Mother Zaman Now di Perayaan Hari Ulang Tahun ke-35

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Ketua Persekutuan Wanita Kristen (PWK) Kabupaten Sintang Risda Siboro menyampaikan anggota PWK berasal dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Sintang.

Pada perayaan HUT PWK ke-35 se-Kabupaten Sintang, pihaknya mengambil tema mother zaman now dan sub tema mother zaman now berakar bertambah teguh dalam iman

“Kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan pada HUT PWK secara bersama dengan tujuan menjadi mother zaman now," ujar Risda di GKII Imanuel Sintang, Selasa (25/9/2018) kemarin.

Lanjutnya bahwa seluruh pengurus dan anggota sudah berkerjasama dengan wahana visi dan kopas untuk mewujudkan Kabupaten Sintang menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

"Kami juga mendukung dan mendorong terlaksananya pemilu yang aman dan damai. Kami mendoakan supaya Bapak Bupati Sintang diberikan kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan," harapnya.