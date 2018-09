Berbagai Lomba dan Kegiatan Sosial Warnai HUT PWK ke-35 se-Kabupaten Sintang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Persekutuan Wanita Kristen (PWK) Se-Kabupaten Sintang yang ke-35 diselenggarakan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Immanuel Sintang, Senin (24/9/2018) kemarin.

Ketua Panitia Perayaan HUT Persekutuan Wanita Kristen, Tri Winarni menjelaskan pihaknya sudah mengisi kegiatan dengan pertandingan dan perlombaan.

“Pertandingan bola voli diikuti tujuh tim, senam kreasi diikuti tujuh tim, cerdas cermat Alkitab diikut 12 gereja, pertandingan bulu tangkis diikuti 33 tim dari 13 gereja dan lomba menghias kue ulang tahun diikuti lima gereja," kata Tri Winarni.

Pihaknya juga sudah melaksanakan anjangsana ke rumah lima orang ibu-ibu yang merupakan pendiri dan pengurus aktif PWK dan sekarang sudah lanjut usia.

Dengan perayaan ini, pihaknya ingin mengakrabkan seluruh kaum wanita walaupun berbeda gereja. Dia berterimakasih atas bantuan dan sumbangan sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik.

"Dalam perayaan HUT PWK yang ke 35 tahun ini kami mengambil tema mother zaman now dan sub tema mother zaman now berakar bertambah teguh dalam iman,” terang Tri Winarni.