Setelah 12 Tahun, Begini Kabar Pemeran Drama Princess Hours, Ada yang Tersangkut Kasus Narkoba

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Princess Hours, juga dikenal sebagai Palace (Goong), adalah sebuah drama hit 2006 yang membantu menyebarkan gelombang Hallyu di seluruh Asia dan dunia, tetapi juga meluncurkan karir akting dari beberapa nama besar dalam hiburan Korea.

Berdasarkan manga populer, sudah 12 tahun sejak drama ditayangkan, tetapi drama ini masih menjadi salah satu drama Korea yang paling dicintai.

12 tahun berlalu, apa kabar pemerannya ya?

Dilansir dari Koreaboo, ini kabarpemeran drama Princess Hours sekarang.

1. Yoon Eun Hye (Shin Chae Kyung)

Eunhye ()

Yoon Eun Hye memulai debutnya sebagai seorang idola pada tahun 1999 dengan grup cewek Baby VOX, tetapi pindah ke dunia akting ketika ia meninggalkan grup pada tahun 2005.

Princess Hours adalah drama pertamanya, dan perannya sebagai murid seni yang lucu dan berapi-api bertunangan denganputra mahkota dan membuatnya jadi terkenal.

Pada tahun 2007 ia mengambil peran utama dalam The 1st Shop of Coffee Prince bersama Gong Yoo, yang juga menjadi hit besar di seluruh dunia.

Dia belum muncul di drama sejak Marry Me If You Dare 2013, tetapi baru-baru ini berperan dalam Love Watch yang akan ditayangkan akhir tahun ini.