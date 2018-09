Postingan Pevita Pearce Bikin Heboh, Netizen Kaitkan dengan Ariel Noah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan unggahan dari artis cantik Pevita Pearce.

Lantaran Pevita baru saja memberi ucapan ulang tahun untuk orang spesialnya.

Sayangnya Pevita tak menyebut siapa orang yang dimaksudnya.

Adik kandung Keenan Pearce ini hanya menyebut orang spesial yang berzodiak Virgo.

"Happy birthday to my favorite Virgos," tulis Pevita Pearce.

Unggahan Pevita ini pun langsung ramai di sebuah akun gosip.

Banyak yang menduga jika unggahan Pevita tersebut untuk Ariel Noah.

(Instagram/lambe_turah)

Karena Ariel Noah juga baru saja berulang tahun ke-37 tahun pada 16 September kemarin.

Ariel Noah juga merupakan pria yang berzodiak Virgo.

Itulah yang membuat netizen menyebut jika unggahan Pevita tersebut untuk Ariel Noah.

Namun ternyata dugaan tersebut salah setelah Pevita mengunggah orang yang dimaksudnya.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari Instagram Story Pevita Pearce.

Rupanya, unggahan tersebut bukan untuk Ariel Noah, melainkan untuk kakak dan adiknya.

Pevita Pearce mengucapkan ulang tahun untuk, adiknya tercinta yang berulang tahun 17 September, Chelsea Qeana Ibelia Pearce.

(Instagram Story Pevita Pearce)

(Instagram Story Pevita Pearce)

Tak hanya itu, Pevita juga memberi ucapan untuk kakak iparnya, yang tak lain istri dari Keenan Pearce.

(Instagram Story Pevita Pearce)

"And also happy birthday to this special lady Gianni Fajri," tulis Pevita Pearce.



