Cerita Banyu, Stage Photographer Asal Pontianak yang Nonton Langsung Soundrenaline 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Festival music tahun, Soundrenaline 2018 sukses digelar di Bali pada 8 dan 9 September 2018.

Seorang Fotografer Stage asal Pontianak, Banyu Susanto mendapat kesempatan untuk ikut mengabadikan moment tersebut bersama Manjakani Band.

Allhamdulillah , akhirnya tahun ini saya berkesempatan untuk hadir langsung menyaksikan soundrenaline 2018 ,

Sejak awal, Banyu memang sudah meniatkan tahun ini wajib nonton langsung , selain ingin merasakan kemeriahan secara langsung juga ingin nonton langsung duo musisi favorite kebanggaan Pontianak, Manjakani Music yang tahun ini menjadi tahun kedua mereka tampil di festival musik terbesar di Indonesia itu.

Banyu dan kedua temanya berangkat dari Pontianak sejak 6 September 2018 melalui penerbangan Transit Pontianak-Surabaya-Bali.

Tiba di Bali mereka dijemput temam yang ada di Bali untuk menuju penginapan yang sudah mereka boking jauh-jauh sebelum acara, yang kebetulan tidak jauh dari Garuda Wisnu Kencana, tempat berlangsungnya acara.

"H-1 saya dan kawan saya menukarkan tiket , untuk tiket kita dapat yang reguler “ 2DAy Pass” pengennya ambil tiket Camping , tapi tiketnya terbatas , nggak kebagian," kata Banyu.

Menurut cerita Banyu, untuk peserta yang memiliki tiket camping sangat banyak manfaatnya, seperti edukasi-edukasi dalam sebuah event, tour backstage, sharing informasi, creative space dan masih banyak lagi.

Malam sebelum hari H, Banyu juga berkesempatan hadir ke GWK untuk melihat para panitia mempersiapkan acara, ada yang mencoba lighting, chek sound dan lainnya.

Pada tanggal 8 september 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Banyu mencoba masuk ke GWK2, namun untuk masuk ke area Acara itu sangat ketat, ndak sekitar 3 kali pemeriksaan.

"Berhubung acara 18+ jadi yang nggak punya KTP nggak bisa masuk," kata Banyu.

Di hari pertama itu, ada banyak band-band Indonesia dan ada beberapa band mancanegara yang nampil di enam panggung soundrnaline (A camp Stage, Creator Stage, Slim Refined Stage Platinum Stage, Thunderdome dan A stage).

Mulai dari Endank Soekamti, Seringai, Tony Q rastafara , Barasuaara, Padi Reborn, The Adam, Fourtwenty, The Upstair, Mocca, Efek Rumah Kaca, The Red Jumsuit dan ditutup oleh band Favorite Banyu, Sheila On7 di A Stage.