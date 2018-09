Cinta Laura Ikut Idol Challenge BTS, Netizen Sampai Ucap Ya Allah, Tonton Videonya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Cinta Laura Kiehl mengunggah video idol challenge BTS di akun twitter miliknya, @xcintakiehlx, Sabtu (1/9/2018) pagi.

Ia menulis cuitan, “Ayo bangun pagi! Olah raga dan kerja, kerja, kerja! @BTS_twt,” tulis Cinta menyenggol BTS.

Tak ayal lagi, gerakan dance Cinta Laura langsung dikomentari netizen.

“Ngakak ya allah sama sama IQ nya tinggi tuh namjoon sama cinta bagaimana jadinya,” tulis @Njuni14.

“Kalo namjoon dibawa pulang ke indo mah ggp sih, ehh,” tulis Aura Melinda di @AuraAbabil.

Baca: BTS IDOL Rilis Album Baru, Lihat Apa Kejutan dari Nicki Minaj, Fans Histeris!

Baca: Cinta Laura Bantah Dirinya Pakai Kaos Bertagar 2019 Ganti Presiden

“Terimakasih kak Cintaa. Tbh i didn't expect this but you forget to use the hashtag though! #IDOLCHALLENGE,” balas JKMagicDay di @kookielupita01.

“Anjerrr mantul anjerr,” balas @sugartaekookies

“Cinta eonni hastagnya kelupaan #IDOLCHALLANGE,” balas @sugartaekookies

“OH MY GOD, I GOT #JUNGSHOOK. Cinta Laura ikutan #IDOLCHALLENGE, ini sih wajib dimasukin ke MV. @BTS_twt @BigHitEnt you must see this ...She is an indonesian actress,

she is forget to use the hashtag, but can you put her in the MV...pleaseeeee,” tulis Sartika Wulandari di @Tiika_93.

“A very good dance moves, @BigHitEnt you should see this #IDOLCHALLENGE,” balas

Trivia enthusiast @devialaviaa.

“Wow mantul mbak Cinta wkwkk. Ternyata dirimu tau @BTS_twt jugak. Ya haha sampai ikutan #IDOLCHALLENGE. Segala THE BEST DEH,” tulis @TAELIKEASTAR