Manis! Rupanya Ini Panggilan Sayang Meghan Markle Ke Pangeran Harry

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bukan cuma kamu yang punya panggilan kesayangan ke pacar, bahkan Duke dan Duchess of Sussex juga nama panggilan satu sama lain lho.

Dilansir dari Bustle, panggilan Meghan Markle untuk Pangeran Harry baru-baru ini terungkap, berkat akun penggemar Instagram, @harry_meghan_updates , dan itu benar-benar nama panggilan termanis yang pernah ada.

Jangan khawatir, itu bukan salah satu dari hal-hal yang disukai yang akan membuat kamu memutar mata atau ngeri.

Namun, mungkin akan pingsan setelah mendengarnya.

Pasangan kerajaan Inggris ini menghadiri pertunjukan Hamilton pada hari Rabu di West End of London, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu para pemain belakang panggung. Tentu saja, ada foto dan video dari acara tersebut. Para pemain, Harry dan Markle semua tampak senang bertemu satu sama lain. Seperti yang diperlihatkan dalam rekaman video pertemuan dan ucapan, sementara pangeran dan mantan bintang Suits ini berpose untuk foto dengan para pemain, Markle berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Harry.

Menurut video harry_meghan_updates yang diposting pada 30 Agustus, Markle memanggil Harry "my love."

Sulit untuk mendengar, tetapi apa pun yang dia katakannya membuat pemain Hamilton mengataan "Aww!" .

Markle tersenyum dan tertawa melihat reaksi mereka.

Dalam video yang diposting oleh The Royal Family Channel di YouTube, kamu dapat mendengar Markle lebih jelas.

Di sekitar detik 1:40, Markle berbalik ke arah Harry , dan jika kamu mendengarkan dengan seksama, terdengar seperti dia bertanya, "Can you see, my love?"

