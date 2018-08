Ghea Idol Luncurkan Single Perdana Hari Ini, Tonton Video dan Begini Bocorannya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi cantik asal Singkawang, Kalimantan Barat, Ghea Indrawari atau yang biasa disapa Ghea Idol, ternyata sedang bersiap meluncurkan single perdananya.

Dalam tiga hari terakhir ini, Ghea sudah membocorkan single perdananya itu tentang apa di akun Instagram miliknya, @gheaindrawari.

Seperti yang ia unggah melalui sebuah video, tentang orang-orang dan reaksi mereka atas single perdana Ghea.

Video itu diunggah, Kamis (30/8/2018) malam.

“Masih soal insecure. Aku pernah ngerasain macem-macem tuh. Nah satu dari sekian banyak ke-insecure-an aku itu, aku ceritain lewat lagu, yang bakal jadi single pertama aku!” tulis Ghea.

“dan ini inilah video reaction dari beberapa temen yang udah aku dengerin laguku, ‘untuk tahu isi hatiku’ PENASARAAAAN? H-1 looooooh #310818 #sebelumterlambat,” tulis Ghea lagi.

Sehari sebelumnya, Ghea juga membahas dan membocorkan apa isi lagu di single perdananya.

“Kalo kalian ngerasain hal yang sama kaya yang aku bilang di postingan sebelumnya, fix kita INSECURE!,” tulis Ghea.

“Pernah terpikir efeknya? bisa macem-macem such as cemburu, panik, dan salah satu yang paling fatal justru diem-diem bae. yes! yang aku bilang ‘MENANTI’. Itu kalo diibaratkan, kamu udah kalah sebelum berperang, cuy! tau akibatnya? PE-NYE-SAL-AN,” tulis Geha panjang lebar.

“Kalo kamu nonton La La Land, nah itu atau di lagunya bang Bruno yang when I was your man, ya kaya gitu. Penyesalan itu dateng ga assalamulaikum. sampe kamu bilang “If I could just turn back time”... nope! papamu ga punya mesin waktu!” tulis dia lagi.