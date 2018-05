Namanya Terus Melejit Usai Indonesian Idol, Ghea Indrawari Lakukan Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah lulus dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018, penyanyi Ghea Indrawari (19) mengaku karier menyanyinya semakin meroket di industri musik Tanah Air.

Bayangkan, belum dua bulan program Indonesian Idol selesai, Ghea sudah menerima banyak tawaran panggung dan mengisi acara temu wicara.

"Kesibukannya belakangan ini Ghea sudah mulai ngisi-ngisi di off air. Terus ada juga beberapa talkshow yang harus didatangin. Insya Allah lagi pilih-pilih lagu buat single. Mudah-mudahan cepat dirilis," kata Ghea Indrawari ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Karena sudah banyak mendapatkan tawaran acara off air dan lebih dikenal banyak orang, wanita kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat, 10 Maret 1999, itu banyak mengalami perbedaan dalam kehidupannya.

Satu di antaranya ia sudah banyak dikenal dan diingatkan oleh orang-orang.

Ghea mengungkapkan ia harus lebih berhati-hati dalam berperilaku.

"Banyak banget kalau perbedaannya dari yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang kalau ke mana-mana pasti diingatkan orang, harus berhati-hati banget bertingkah laku, maksudnya tetap jadi Ghea apa adanya," katanya.

Ghea mengatakan, "Tapi sekarang apa yang dilakukan Ghea sudah kesorot oleh orang. Jadi sebisa mungkin baik-baik kayak begitu. Terus juga senang sih alhamdulillah kalau sekarang sudah ada banyak kerjaan di dunia entertainment."

Ghea mengatakan, ia sadar saat ini dirinya sudah menjadi publik figur.

Sehingga ia harus bisa menjadi contoh bagi penggemarnya dan masyarakat Indonesia.

"Apalagi yang menyaksikan di televisi, sosial media kebanyakan anak-anak. Jadi harus hati-hati banget dalam berperilaku," kata Ghea. (*)

