Netizen Ngamuk Reino Barack Lakukan Ini Pada Luna Maya, Kok Sebut-sebut Video Mesum?

Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasus video artis yang melibatkan Ariel, Luna Maya, Cut Tari berlanjut.

Meski telah 8 tahun berlalu, rupanya Luna Maya dan Cut Tari masih berstatus tersangka setelah praperadilan keduanya ditolak.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari Luna Maya dan Cut Tari terkait kasus yang menjeratnya.

Baca: 6 Tahun Setelah Video Mesumnya Terbongkar, Postingan Ariel Noah Ini Jadi Perbincangan

Baca: Selain Ariel Noah, Ternyata Cut Tari Pernah Selingkuh dengan 4 Artis Ini! Siapa Mereka?

Baca: 7 Kata Buat Presiden Jokowi dari Anak SD Polosok Kalbar, Terancam Tak Sekolah

Baca: Lengkap! Hasil Kualifikasi Liga Europa, Steven Gerrard Bawa Rangers Mendunia

Meski kasus video mesumnya kembali mencuat, hubungan Luna Maya dan kekasihnya Reino Barack baik-baik saja.

Menilik dari aktivitasnya, Luna Maya intens berinteraksi di dunia maya.

Luna Maya rajin memposting keseharianya di instagram miliknya @lunamaya.

Di instagramnya juga terpampang foto kekasihnya.

Bebera jam lalu Luna Maya memposting fotonya bersama kekasihnya.

"Yes we are! #lovefighters," tulis captionnya.