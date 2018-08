Masih Ingat Song Triplets di The Return of Superman? Ini Kabar Terkini Si Kembar Tiga

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamu pecinta reality show Korea pasti tahu dengan reality show The Return of Superman.

The Return of The Superman adalah reality show yang menampilkan kehidupan anak yang diasuh oleh ayah mereka.

Biasanya anak-anak diurus oleh ibu, nah di reality show ini sang ayah bakal kerepotan mengasuh anak mereka.

The Return of Superman adalah sebuah variety show di televisi Korea yang nyeritain tentang gimana seorang ayah ngurusin anaknya dalam waktu 48 jam, sendirian dan tanpa bantuan siapapun.

Yang spesial dari acara yang tayang on KBS2 ini adalah ayah yang mengasuh anak-anaknya ini adalah seorang public figur.

Jadi kita bisa liat deh gimana sebenernya artis Korea yang udah jadi ayah dan mengasuh anaknya sendiri.

Tayangan yang dihadirkan adalah kegiatan sehari-hari mereka, kita jadi bisa liat transformasi anak-anak artis itu dari belajar jalan, sampe udah bisa main sepeda.

Dalam program ini, ada kembar tiga yang menyita perhatian publik dengan kelucuannya.

Mereka adalah 'Song Triplet'.