Hanya 4 Bulan, Lagu 'Lagi Syantik' Sudah Ditonton 300 Juta Kali, Siti Badriah Dapatkan Rekor Muri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hanya dalam kurun waktu 4 bulan sejak diluncurkan dan dinyanyikan oleh penyanyi cantik Siti badriah, yang kerap disapa dengan panggilan Sibad lagu " Lagi Syantik " yang fenomenal tersebut sudah ditonton hingga 300 juta kali di YouTube.

Atas keberhasilan tersebut, Siti Badriah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Prestasi tersebut dipamerkan sendiri oleh wanita yang akrab disapa Sibad ini di akun Instagramnya.

Ia mengunggah fotonya bersama dengan piagam rekor MURI dan juga video pernyataan dari Jaya Suprana.

"Alhamdulillah terima kasih Ya Allah atas berkah yang berlimpah tahun ini, semoga saya bisa terus menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh semuanya... Terima kasih untuk keluargaku atas doa2nya dan labelku tercinta Nagaswara dan semua tim yang sudah mendampingi selama ini love you pulllll... Untuk semua badriaholic & orang2 yang sayang sama Sibad dimana saja tetap selalu support dan doakan Sibad yaah," tulis Sibad di bagian keterangannya.

Rekor yang berhasil dicetak oleh Siti Badriah tersebut tentunya membuat publik semakin bangga.

Mereka membanjiri kolom komentar postingan itu dengan berbagai pujian.

Banyak di antaranya yang juga memberikan semangat pada penyanyi dangdut populer tersebut.

lindasetiawatiKatanya lagunya sering diputer di LN, congrats yaaa! Keep the good work up.

era2146Yeyy...alhamdulilah ya. Ya iya donx rekor muri. Lagu nya enak banget di denger. Di t4 kerjaan serimg di puter ber ulang2. Lagunya enak di denger. Vidio klip nya jg bagus. 1 love you @sitibadriahh syantik. ❤❤❤❤❤ yg banyak untuk anda

kurniagarySukses ya syantiiik.



Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Ditonton 300 Juta Kali Dalam 4 Bulan. Lagi Syantik nya Siti Badriah Pecahkan Rekor MURI

Lagu 'Lagi Syantik' yang diciptakan musisi Yogi dan Donall yang diposting di YouTube pada 22 Maret 2018 lalu, sudah ditonton hingga ratusan juta orang dan terus bertambah setiap harinya.

Lagu yang bernaung di label Nagaswara itu juga populer di Instagram lantaran mulai banyak orang membuat video di aplikasi Tik Tok dengan iringan lagu "Lagi Syantik".