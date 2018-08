Diledek 'Pendekwati', Ini Jawaban Rossa ke Netizen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rossa punya jawaban jitu saat fotonya bersama Tasya Kamila diejek netizen pendekwati.

Balasan Rossa pada salah satu akun yang berkomentar di postingannya membuat banyak orang ngakak dan ikut geram.

Pasalnya akun tersebut membawa-bawa hinaan bentuk tubuh dari dua selebritis tersebut.

Sedangkan menyinggung bentuk tubuh atau semacamanya merupakan hal paling tidak sopan.

Rossa mengunggah fotonya bersama Tasya Kamila saat menghadiri acara akab pernikahan kemarin.

Dua penyanyi itu langsung berfoto dengan saling berdekatan.

"She is someone's wife now @tasyakamila Loving my kebaya from @lacebyartkea for Tasya's wedding ceremony"

'Dia sekarang sudah jadi seorang istri, suka kebayaku dari @lacebyartkea untuk ke pernikahan Tasya.(red)'

Karena mereka berdua memiliki tubuh sama-sama mungil, maka munculkan komentar netizen yang menggelitik.

"Dua-duanya (maad) pendekwati..ups)" ujar salah satu akun.