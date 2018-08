Big Event dan 4 Projects Istimewa AIESEC Untan yang Membuktikan Peran Generasi Muda di Isu Global

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perhelatan Big Event yang digelar Association Internationale Des Etudiants En Sciences Economiques et Commerciales (International Association of Students in Economic and Commercial Sciences - AIESEC) Untan bolehlah disebut istimewa.

Selain libatkan peserta dari 16 negara, agenda ini membawa misi-misi tertentu. Yang membuktikan peran dan kontribusi generasi muda dalam isu-isu penting.

"Jika tahun sebelumnya projects-nya hanya satu-satu saja, tahun ini langsung dibuat 4 projects sekaligus," ungkap Vice President of Incoming Global Volunteer AIESEC Untan, Candra Kurniawan (20), Sabtu (04/08/2018) lalu.

Mahasiswa Semester 4 Fakultas Kedokteran, Jurusan Kedokteran Umum Universitas Tanjungpura (Untan) ini mengungkapkan. Empat projects tersebut, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengaloborasi tiap-tiap projects lebih mendalam.

Lensa Borneo menjadi projects pertama. Pada cabang ini, peserta berfokus pada sektor Pariwisata.

Dari aktivitas di projects ini, potensi pariwisata di Kalbar bisa diperkenalkan kepada dunia global lewat karya-karya yang dibuat oleh semua partisipan. Baik lewat postingan di media sosial, artikel dan lain sebagainya.

Lalu ada pula Projects Socioprenuership. Projects satu ini, memungkinkan aktivitas socioprenuership di Kalbar juga dieksplorasi dan dipublikasikan luas ke khalayak global.

Adapun proyek ke tiga, yakni Papper Plan. Dalam proyek ini, partisipan diberikan kesempatan terjun langsung ke isu-isu pendidikan, dengan mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang ada di Pontianak.

Sedangkan untuk proyek terakhir, Smart City. Sesuai namanya, membahas segala sesuatunya tentang konsep smart city, khususnya di Pontianak.