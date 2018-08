Diskusi Publik, Rocky Gerung Hadir di Upnormal Pontianak Sore Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pakar Filsapat Rocky Gerung dijadwalkan akan menjadi narasumber diskusi publik yang digelar di Warung Upnormal, Jalan Gajahmada Pontianak, Rabu (1/8/2018).

Diskudi yang mengambil tema Pemimpin Muda di Pentas Politik Nasional itu akan digelar mulai pukul 15.45 WIB hingga pukul 17.45 WIB.

Rocky Gerung tidak sendirian. Namun ada juga nasarumber lainnya.

Dia adalah Pengamat Politik Nasional Herzaky M Putra Ssos MM.

Informasi tentang diskusi ini disampaikan akun Instagram oppie_novie.

Baca: LIVE STREAMING Babak II Real Madrid Vs Manchester United, Babak I Madrid Kalah Tipis

Baca: LIVE STREAMING AC Milan Vs Tottenham Hotspur! Sedang Berlangsung

Ia mengunggah poster diskusi publik bernuansa putih dan biru.

Selain ada gambar Rocky Gerung dan Herzaky, ada juga gambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY sendiri adalah putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia digadang-gadang sebagai Calon Wakil Presiden dan disandingkan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Yuukss.. anak mude Pontianak, ikutan diskusi publik, special for you nihh.. tempat terbatas, jd registrasi ama PIC di foto yaa.. see U there,” tulisnya.