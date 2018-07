Beli Sepatu 240 Dollar, Billy Syahputra Ribut Soal Uang Kembalian, Ini yang Terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Billy Syahputra dan kekasihnya, Hilda Vitria, pamer kemesraan saat berlibur berdua ke Sidney, Australia.

Dalam beberapa kesempatan, keduanya terlihat romantis.

Misalnya, Hilda dan Billy saling memeluk satu sama lain dan momen tersebut diunggah di akun Instagram masing-masing.

Mengutip Tribunstyle, tak hanya foto, Hilda juga menuliskan kata-kata yang tak kalah romantis pada keterangan foto tersebut.

"Love is when a person's happiness is more important than your happiness,” tulisnya.

Tidak hanya soal kemesraan, Billy Syahputra yang mengabadikan momentum ke Sidney dengan Vlog pribadinya ini, juga merekan momen lain.

Misalnya ketika mereka membeli sepatu, di sebuah toko sepatu seperti dalam video yang diunggah akun BANG BILLY, Sabtu (14/7/2018) dengan judul LIBURAN BERAKHIR.

Telihat saat Hilda sedang mencoba sepatu warna hitam dengan list merah.

Sedang asyik menjajal sepatu, Billy menyela.

“Bos belanja mulus bos,” ujar Billy kepada Hilda.