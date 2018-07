Ini Gelar Luar Biasa yang Bisa Didapatkan Kate Middleton Saat Pangeran Charles Jadi Raja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jika tahta Kerajaan Inggris diturunkan kepada Pangeran Charles, ternyata Kate Middleton bisa mendapatkan gelar yang luar biasa.

Saat ini tahta Kerajaan Inggris masih berada di tangan Ratu Elizabeth II.

Sebagaimana kita tahu, Kate Middleton sekarang memiliki gelar Duchess of Cambridge.

Gelar itu bisa berganti ketika mertuanya, Pangeran Charles menjadi raja.

Pergantian gelar yang mungkin saja terjadi ini juga akan terjadi pada Pangeran William.

Sebagaimana dilaporkan oleh Express.co.uk (26/6/2018) kate Middleton, 36, bisa memiliki gelar yang sama seperti yang dimiliki Putri Diana.

Itu bisa terjadi ketika Pangeran Charles, 70 tahun, menjadi Raja.

The Duchess of Cambridge bisa mendapat gelar Prince of Wales berikutnya jika suaminya Pangeran William, 36, mengambil gelar ayahnya.

Kate Middleton mungkin suatu hari nanti akan mewarisi gelar resmi mendiang Putri Diana.

Princess of Wales adalah gelar Putri Diana saat dia masih hidup.