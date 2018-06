Ramalan Roy Kiyoshi Tak Cocok, Lolita Bahkan Sudah Langsungkan Pertunangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presenter ternama Lolita Agustine berikan kabar bahagia.

Dia dan sang pacar baru saja langsungkan pertunangan.

Melalui akun media sosialnya, Lolita Agustine sendiri yang sebarkan kabar tersebut.

Perasaan membuncah bak terpancar melalui raut wajahnya.

Perempuan berambut sebahu itu bersama sang pacar tersenyum ke arah kamera.

Di kolom keterangan dia sedikit bercerita kalau dia menerima ajakan menikah pria bernama Benjamin Pandelaki tersebut.

"It's a great to be engaged. Just said yes to marry this man." begitu bunyi tulisannya. "Begitu membahagiakan sudah bertunangan. Baru saja mengatakan ya untuk menikahi pria ini."

Foto-foto prosesi pertunangannya juga beredar di dunia maya.

Kala itu Beno, begitu Benjamin Pandelaki disapa, menyematkan cincin di jari sang kekasih.