Tetap Cantik di Usia 47 Tahun, Sophia Latjuba Pamer Foto Seksinya 20 Tahun Lalu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kecantikan dan badan indah yang dimiliki Sophia Latjuba memang bikin banyak orang berdecak kagum.

Sophia Latjuba juga dikenal dengan penampilannya yang selalu awet muda.

Meski sudah berusia 47 tahun, Sophia tetap terlihat mempesona.

Lewat unggahan Instagram, ibu dua anak ini memamerkan foto masa mudanya.

Ya, foto tersebut diambil 20 tahun lalu saat usianya masih 27 tahun.

Mantan istri Indra Lesmana ini mengenakan pakaian renang warna orange dalam foto tersebut.

Matanya menatap tajam ke kamera, sementara kakinya sengaja ditekuk dengan pose berjongkok.

Wajahnya pun tampak natural tanpa riasan yang mencolok.

Ia pun menerangkan bahwa foto tersebut diambil 20 tahun yang lalu pada tahun 1998.

"At a time of no IPhones, encyclopedias and thin eyebrows #20yearsago #1998 #whenyouwerestillababy," (waktu tidak ada iPhone, adanya ensiklopedia dan alis tipis)," tulis Sophia Latjuba dalam caption unggahannya, Rabu (20/6/2018).

Kecantikan Sophia Latjuba ini mengundang ribuan komentar dari netizen.

Warganet pun membanjiri Sophia dengan pujian.

@ginesyei: "Wajahnyaa ga berubah yaa..makin cantik malah"

@nonananaonomino: "gokilllll.. forever young.."

@cy_diana: "Waktu seakan berhenti d kamu yaaah 20 thn kalau sama skrg gak ada bedanya bikin iriiii...."

@enne_jihan: "Knp cantik bgt"

@delinarina: "Satu2 nya artis yg awet mudaaaa".(TribunWow.com/Ekarista R.P)

