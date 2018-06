Tanpa Harus Mengurangi Makan, Begini Cara Menurunkan Berat Badan Yang Enggak Bikin Perut Sengsara!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak ada kata yang tak mungkin untuk menurunkan berat badan.

Selama ada niat pasti kamu bisa melakukannya.

Pingin menurunkan berat badan tanpa menjalankan diet ribet yang membuat perut sengsara?

Nothing is impossible!

Dilansir dari Cosmopolitan, ini 6 tips jitu untuk mewujudkan keinginan kamu!

1. Tingkatkan konsumsi makanan kaya serat.

Memangnya makanan yang kaya serat bisa menurunkan berat badan?

The answer is yes!

Makanan berserat seperti havermut, paprika, beras cokelat, dan kacang-kacangan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna.