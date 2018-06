Jadi 100 Wonderfull Event of Indonesia, Bersepeda di Jantung Borneo II Kembali Digelar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Cycling Cross Country Indonesia-Malaysia mengulangi kesuksesan dan menjadikan sebagai event tetap, West Borneo Tourism Association yang

berkolaborasi dengan Festival Danau Sentarum, Visit The Heart Of Borneo, Pesona Borneo dan Wonderful Indonesia kembali menggelar Bersepeda Di Jantung Borneo II.

Event bersepeda kali ini lebih istimewa, karena Festival Danau Sentarum masuk dalam bagian dari 100 Wonderfull Event of Indonesia, yang pelaksanaannya jatuh pada tgl 25-28 Oktober 2018.

Bersepeda di Jantung Borneo II diselenggarakan menggambil rute Sri Aman (Malaysia) dan Finish di Kantor Kecamatan Batang Lupar (Lanjak) Danau Sentarum dengan total 139,5 KM.

Dengan tagline tahun ini Cycling Cross Country Indonesia-Malaysia, peserta selain disuguhi indahnya panorama alam juga akan menikmati dan melewati perbatasan negara dari Lubok Antu (Malaysia)-Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat,Indonesia.

Dan selanjutnya juga peserta akan diajak keliling Danau Sentarum dengan Kapal Bandong.

Seperti dilansir Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dimana saat menyambut tahun 2018, pihaknya telah menyeleksi 100 dari sekitar 3.000 event wisata lokal ke dalam 100 Wonderful Events Indonesia 2018.

Keindahan destinasi pariwisata Indonesia, telah diakui dunia, dan telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan pariwisata.

Data menunjukkan, lebih dari setengah wisatawan mancanegara, justru tertarik karena keragaman dan keunikan budaya Indonesia.

Keragaman yang tersebar di seluruh kepulauan, yang diselenggarakan sepanjang tahun. Baik di kota maupun desa, di gunung dan pantai, di sabana dan sungai, di hutan dan danau.

Walaupun Pusutussibau terletak diujung Kalimantan Barat, masyarakat yang ingin menyaksikan Festival Danau Sentarum dan sambil bersepeda di Jantung Borneo tidak perlu khawatir.

"Kekurangan sarana transportasi karena berbagai Maskapai penerbangan telah mengarungi angkasa Putussibau, khususnya Garuda Indonesia yang selama ini komitment terhadap upaya pengembangan pariwisata Indonesia khususnya Kalimantan Barat siap menghantarkan masyarakat ke arena Fesitival tersebut," ujar Sales Manager Garuda Indonesia, Tomy Chrisbiantoko.

Informasi lebih lanjut event Bersepeda di Jantung Borneo II :

*Antonius. (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kapuas Hulu)

No Kontak 0858 2299 6555

*Arief Mahmud (Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum)

No Kontak 0813 1804 4675

*Tomy Chrisbiantoko (Sales Marketing Manager Garuda Indonesia Pontianak)

No Kontak 0822 3830 5646

*Roni Wang (Sekretaris West Borneo Tourism Association) No Kontak 0811 568 313

*Azwan Jamal (Laison Officer Konsulat Malaysia di Pontianak) No Kontak 082154470017

Ittinerary Bersepeda di Jantung Borneo II 27- 29 Oktober 2018

Sri Aman – Lubok Antu – PLBN Badau – Lanjak (Danau Sentarum)

27 Oktober 2018

08.25 – 10.05 Flight GA 502 Jakarta - Pontianak

10.05 – 17.30 Transportation Supadio Airport – Seri Semanggang Hotel Sri Aman (4 star) 420 KM

17.30 – 19.00 Welcome Drink - Pembagian kamar dan istirahat (1 kamar 3-4 pax)

19.00 – 21.00 Welcome Dinner dan Technical Meeting di Hotel Seri Semanggang

21.00 – 22.00 Pengecekan sepeda (masing-masing peserta)

22.00 – 05.00 Istirahat

28 Oktober 2018

05.00 – 06.00 Breakfast di Seri Semanggang Hotel

06.00 – 06.45 Opening Ceremony – District Officer Sri Aman

06.45 – 09.00 Hotel Seri Semannggang – Simpang Lubok Antu (44,3 KM)

09.00 – 09.15 Rest Area 1 – Simpang Lubok Antu (Take Rest and Refill Water)

09.15 – 11.30 Simpang Lubok Antu – Lubok Antu (42 KM) totally 86,3 KM

11.30 – 11.45 Rest Area 2 – Lubok Antu (Take Rest and Refill Water)

11.45 – 12.30 Lubok Antu – PLBN Badau (siapkan paspor) imigrasi Malaysia dan Indonesia (waktu

Indonesia lebih lambat 1 jam) - totally KM 90

11.30 – 11.40 PLBN Badau – RM. Jember 3 KM

11.40 – 13.00 Rest Area 3 Istirahat dan Makan Siang RM. Jember Badau

13.00 – 15.30 RM. Jember – Warung Gundul 27 KM, total KM 120

15.30 – 15.45 Rest Area 4 – Warung Gundul (Take Rest and Refill Water)

15.45 – 17.00 Warung Gundul – Kantor Kecamatan Batang Lupar (Finish) 139,5 KM

17.00 – 18.00 Penyerahan Medali buat peserta yang finish

18.00 – 19.00 Pembagian kamar homestay di Lanjak

19.00 – 21.00 Makan Malam di Lanjak dan penutupan Festival Danau Sentarum 2018

29 Oktober 2018

06.00 – 07.00 Sarapan Pagi di Homestay

07.00 – 08.00 Wisata Keliling Danau Sentarum dengan Kapal Bandong

08.00 – 11.00 Perjalanan Lanjak – Putussibau

11.00 – 12.00 Makan siang di Putussibau

13.00 – 17.00 Flight Putussibau Pontianak Jakarta