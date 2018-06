17 Daftar Incaran Real Madrid untuk Gantikan Zidane! Target Utama Asal Argentina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah banyak sosok yang ikut terseret dalam pusaran bursa kandidat pelatih baru Real Madrid.

El Real terpaksa mencari nakhoda anyar setelah pengunduran diri Zinedine Zidane per 31 Mei 2018.

Satu demi satu nama pelatih mulai masuk daftar calon suksesor Zizou.

Baca: Miris! Pelaku Pungli Ancam Sopir Tak Boleh Masuk ke PLBN Aruk Jika Tak Bayar

Baca: Artis Cantik Ini Menghilang Usai Menikah, Kehidupannya Sekarang Tak Terduga!

Bukan cuma satu atau dua, sudah ada 17 pelatih yang dikabarkan dekat dengan kursi kemudi El Real.

Target utama Madrid adalah Mauricio Pochettino dari Tottenham Hotspur.

Namun, mereka dibuat gigit jari.

Madrid menemui kendala dalam mendapatkan pria asal Argentina itu lantaran adanya kesulitan bernegosiasi dengan Chairman Spurs, Daniel Levy.

Sulit menggaet pelatih dari klub lain, Si Putih juga mengincar nama-nama yang dulu pernah merumput di Santiago Bernabeu.

Mulai dari Michael Laudrup, Michel, Raul Gonzales, Fernando Hierro, sampai Guti Hernandez muncul ke permukaan.

Nama yang disebut terakhir menjabat sebagai pelatih di tim akademi Madrid saat ini.

Baca: Catatan Unik Liga 1 Memasuki Libur Lebaran! Ganasnya Bomber Persib hingga Tiki-taka Klasemen

Baca: Derita 4 Saudara Kandung Alami Penyakit Langka, Kaki dan Tangan Berubah Menjadi Batu

Kemudian sederet pelatih top seperti Juergen Klopp, Joachim Loew, dan Antonio Conte ikut masuk bursa pelatih Real Madrid.

Siapakah yang nantinya terpilih sebagai juru taktik baru Madrid? Menarik untuk dinantikan.

Daftar pelatih yang dikaitkan dengan Real Madrid:

Mauricio Pochettino Juergen Klopp Joachim Loew Massimiliano Allegri Julian Nagelsmann Atonio Conte Maurizio Sarri Arsene Wenger Michael Maudrup Michel Tite Luiz Felipe Scolari Guti Hernandez Fernando Hierro Aitor Karanka Marcelo Bielsa Raul Gonzales

Do You Have Instagram, follow us: