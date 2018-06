Dunai eSports Miliki Program Beasiswa di Perguruan Tinggi Amerika Serikat

Citizens Reporter

Diplomasi Kompetisi Virtual eSports Menuju Cabang Olahraga Resmi Pada Asian Games 2022

Ahmad Syahrial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEMARANG - Perkembangan dunia eSports di Asia terutama Indonesia dari masa ke masa semakin meningkat, apalagi sekarang eSports sudah dimasukan ke dalam cabang olahraga yang dipertandingkan bahkan ada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sudah memasukan eSports sebagai mata pelajaran, salah satunya SMA 1 PKSD di Jakarta.

Saat inisudah resmi membuka edukasi game eSports pada tahun 2016 dan pemerintah Indonesia resmi mengukuhkan IeSPA (Indonesia e-Sports Association) sebagai organisasi yang mempunyai akses ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan eSports.

Baca: Milik Dampak Langsung Pada Petani, Kementerian RI Batalkan Pangkas Anggaran Program Hortikultura

Indonesia khususnya Jakarta bukanlah yang pertama dalam menerapkan program eSports di sekolah, akan tetapi negara-negara di Eropa seperti Norwegia dan Swedia.

Menariknya, bukan hanya sebatas dalam program pembelajaran tapi juga program beasiswa untuk eSports di perguruan tinggi Amerika Serikat yaitu University of California, Irvine dengan menawarkan beasiswa eSports 4 Tahun untuk League of legends (LOL) yang dapat diaskes via http://www.polygon.com.

Program beasiswa esports di University of California, Irvine ini mengikuti langkah South Korean University, Korea.

Electronic Sports/eSports yang dimaksudkan adalah cabang olahraga untuk kompetisi permainan video dengan pemain jamak.

Electronic Sports/eSports juga sudah dijalankan club Manchester City sejak 2016 dengan memberikan kontrak pada Kieran “Kez” Brown talenta game FIFA dari York untuk bermain game FIFA dan melakukan dokumentasi semua aktivitas Kieran yang berhubungan dengan eSports di akun YouTube Manchester City dan Twitch namun club West Ham United sudah terlebih dahulu menggelutinya.

Baru-baru ini kita mendengarkan informasi dari Ligagame melalui situs portal beritanya bahwa game moba Arena of Valor atau sering disebut AOV akan dilombakan dalam olimpiade Asian Games 2018 sebagai cabang olahraga exhibisi yang artinya belum ada mendali yang diperebutkan.