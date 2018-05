5 Model Fashion Style Buat Ramadan Ala Designer Cantik Dian Pelangi, Mana Pilihanmu?

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Trend fashion tentunya setiap hari semakin bervariasi termasuk fashion hijab nih.

Nah, buat kamu yang pengen tampil cantik dibulan ramadan ini bisa nyobain fashion style ala Designer cantik Dian Pelangi nih.

Fashion seperti ini bisa kamu pake saat buka puasa bersama atau sekedar bersilaturahmi loh guys.

1. Tuh gimana? Cantik banget ya. Simple tapi terlihat fashionable banget deh

2. Tampil dengan blouse seperti ini juga gak kalah cantik buat ketemu teman-teman lamamu loh

3. Pilih outer yaang sesuai buat nambah penampilan kamu supaya lebih kece ya

4. How 'bout this look? No comment deh guys. Keren banget!

5. Serba hitam juga gak kalah kece buat kamu tampil lebih keren!