Link Siaran Langsung Persija Jakarta Vs Home United! Persija Harus Menang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persija Jakarta menjalani laga hidup mati ketika menjamu tim asal Singapura, Home United, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dalam leg kedua semifinal zona ASEAN Piala AFC 2018, Selasa (15/5/2018) malam.

Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan setidaknya 1-0, jika ingin lebih lama berkiprah di kompetisi sepak bola Asia itu.

Kekalahan 2-3 dari Home United pada leg pertama semifinal zona ASEAN Piala AFC 2018 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (8/5/2018), mengharuskan Persija meraih kemenangan ketika menjamu klub Singapura itu di SUGBK pada leg kedua.

Dengan dukungan penuh dari The Jakmania yang hadir di SUGBK, Persija sebenarnya hanya butuh kemenangan 1-0 untuk lolos mengingat Ramdani Lestaluhu sukses mencetak dua gol tandang di leg pertama.

Belum lagi kembalinya Jaimerson da Silva Xavier dan Rezaldi Hehanussa akan semakin menguatkan lini pertahanan Macan Kemayoran yang dipastikan masih akan tanpa Andritany Ardhiyasa dan digantikan oleh Rizky Darmawan.

Dengan kuartet Ismed Sofyan, Jaimerson, Maman Abdurrahman, dan Rezaldi di lini belakang, kini hanya bagaimana lini depan Persija bisa lebih tajam untuk mencetak gol yang akan membawa mereka melangkah lebih jauh di Piala AFC 2018.

Laga kontra Home United ini akan menjadi laga terakhir sebelum para pemain Macan Kemayoran memasuki bulan puasa.

Laga Persija Vs Home United dijadwalkan akan disiarkan langsung RCTI, kick-off pukul 19:30 WIB:

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga seru ini melalalui live streaming, berikut ini kami sediakan link-nya:

