Jadwal Persija Vs Home United! Kapten Tim Tamu Beberkan Strategi Redam Macan Kemayoran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyerang tersubur Persija Jakarta, Marko Simic, memikul harapan besar pendukung Persija saat melakoni leg kedua semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2018 kontra Home United, Selasa (15/5/2018).

Pundi-pundi gol yang dicetak Marko Simic saat berlaga di SUGBK ini diharapkan mampu menjadi tumpuan tim Macan Kemayoran.

Pada leg pertama, Persija Jakarta tumbang di markas Home United dengan skor 2-3 di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Selasa (8/5/2018) lalu.

Dijadwalkan, laga ini disiarkan langsung sepakbola RCTI, Selasa (15/5/2018), mulai pukul 19.00 WIB.

Sedangkan Kapten Home United, Shahril Ishak membeberkan strategi timnya saat akan melakoni laga kontra Persija.

“Kita sudah tahu Persija akan bermain dengan tensi tinggi besok, tapi kami punya plan sendiri. Kami akan memberikan yang terbaik,” kata Shahril dilansir dari Superskor.

“Mengenai strategi sejujurnya kami tidak akan main bertahan, pastinya kami juga akan menyerang. Pelatih sudah kasih tahu kami tentang cara itu,” sambungnya.

Pada semifinal leg kedua Piala AFC Zona ASEAN, Home United hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke babak final.

Namun, di sisi Persija, Pelatih Stefano Cugurra Teco mengatakan timnya tidak akan mengulang kesalahan saat bermain di Singapura.

Gol cepat pun menjadi target Persija di laga nanti.

“Ya, kami targetkan supaya bisa cetak gol cepat, karena kalau kamu sudah gol di menit-menit awal, maka permainan akan lebih percaya diri,” ujarnya. (*)

