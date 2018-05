Demi Persija, Presenter Cantik Sandra Olga Rela Lengannya Disuntik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presenter cantik Liga 1 musim 2017, Sandra Olga baru-baru ini curhat tentang rutinitas kesehatannya.

Wanita cantik yang kerap mencuri perhatian pecinta sepak bola itu bercerita tentang suntik Hepatitis B yang dijalananinya.

Lewat Instagram-nya, Selasa (15/5/2018), Sandra Olga bercerita jika untuk suntik hepatitis B kali ini, ia memilih disuntik di bagian lengan.

Padahal, biasanya ia mendapatkan suntik tersebut di bagian belakang tubuhnya.

Lebih lanjut, Sandra menceritakan jika alasannya kali ini memilih suntik di lengan adalah demi sebuah pertandingan sepak bola yang ingin dihadirinya.

Wanita cantik itu menuturkan jika ia ingin duduk tenang di Stadion tanpa merasakan rasa sakit di bagian tubuh yang dipakainya untuk duduk.

Sandra Olga" />

Unggahan Sandra Olgainstagram.com/sandraolga

Pasalnya, pada rutinitas suntiknya kali ini bertepatan dengan pertandingan salah satu klub favoritnya, Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan menjalani laga Leg kedua Semifinal Piala AFC kontra Home United, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),Selasa (15/5/2018) pukul 19.30 WIB. (*)

