Sutradara Ungkap Karakter Marvel yang Selamat dan Tewas di Luar Pertempuran "Avengers: Infinity War"

Mengingat Thanos berhasil menghancurkan setengah kehidupan di alam semesta dengan sekejap, banyak yang bertanya-tanya: "Apa yang terjadi dengan semua karakter Marvel di luar cerita Avengers: Infinity War?

Dalam kesempatan wawancara dengan HuffPostpada Jumat (11/5/2018), duo sutradara bersaudara Joe dan Anthony Russo mengungkap sebuah fakta berkait dengan kelangsungan hidup para karakter Marvel yang tidak kita lihat dalam Infinity War.

Apakah mereka ikut menjadi debu? Apakah mereka baik-baik saja? Atau nasib mereka terlalu spoiler jika dibicarakan?

Yang pasti Russo bersaudara mengaku harus lebih dulu melakukan sensor pada diri mereka sebelum membeberkan nasib para karakter di luar Avengers dan karakter-karakter yang memiliki korelasi satu sama lainnya.

Kendati demikian, mereka tetap mengungkap satu per satu karakter yang selamat atau pun yang mati di luar pertempuran Infinity War:

Status: Selamat.

Komentar sutradara: "Dia selamat," kata Joe.

Penjelasan: Howard muncul dalam dua film Guardians of the Galaxy movies, dan sepertinya dia akan mencetak hat-trick dalam Guardians of the Galaxy 3.

Jane Foster (Natalie Portman)

Status: Spoiler.

Komentar sutradara: "Ketika kami mengatakan spoiler, (kami maksud) berpotensi spoiler," kata Anthony.

Penjelasan: Natalie Portman tidak lagi menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe (MCU) sejak merampungkan Thor: The Dark World pada 2013 lalu.

Meski demikian, Portman pernah mengatakan bahwa dia tak menutup kemungkinan kembali ke semesta Marvel. Karena itu, mungkin saja akan ada pertemuan kembali antara Thor dengan Jane dalam kisah yang akan datang.

Pemeran Loki (Matt Damon) dalam opera

Status: Tewas.

Komentar sutradara: "Dia tidak berhasil selamat," kata Joe.

Penjelasan: Matt Deadman, cocok ya?

Betty Ross (Liv Tyler)

Status: Dia tidak selamat.

Komentar sutradara: "Gone," kata Joe.

Penjelasan: Karakter Betty Ross terlihat kali terakhir dalam film Incredible Hulk (2008), tetapi dia sempat disebut-sebut bakal muncul kembali dalam Infinity War.

Namun, hal itu tidak terjadi dan kemungkinan besar tak ada harapan baginya untuk hadir sebagai cameo dalam Avengers 4. Karena itulah karakter ini bisa disimpulkan ikut menjadi debu.

Korg dan Miek (Taika Waititi)

Status: Spoiler.

Komentar sutradara: "Spoiler," kata Joe.

Penjelasan: Presiden Marvel Studios Kevin Feige pernah mengatakan bahwa ada sebuah rencana besar untuk karakter Korg dan Mike dari Thor Ragnarok.

Seperti kita ketahui sebagian bangsa Asgardian berhasil meloloskan diri dari serangan Thanos. Dengan begitu karakter manusia batu dan belalang tersebut kemungkinan masih bertahan hidup.

Shuri (Letitia Wright)

Status: Misterius.

Komentar sutradara: "Spoiler," kata Joe.

Penjelasan: Dalam sebuah wawancara, Russo bersaudara pernah mengatakan bahwa Shuri berpeluang menggantikan peran Black Panther. Rasanya masuk akal mengapa Russo bersaudara enggan mengatakan kondisi Shuri baik-baik saja.

Lady Sif (Jaimie Alexander)

Status: Tewas mengenaskan.

Komentar sutradara: "Gone," kata Joe.

Penjelasan: Jaimie Alexander tidak ada dalam film Thor Ragnarok. Russo bersaudara juga mengonfirmasi bahwa karakter ini juga tak akan muncul dalam Avengers 4.

Ned (Jacob Batalon)

Status: Spoiler.

Komentar sutradara: "Spoiler," kata Joe.

Penejelasan: Kondisi Ned semestinya juga baik-baik saja. Andai Peter Parker tidak berhasil kembali, maka Ned akan tampil sendirian di seluruh sekuel film Spider-Man.

Bibi May (Marisa Tomei)

Status: Bibi May baik-baik saja.

Komentar sutradara: "Selamat," kata Anthony.

Penjelasan: May mungkin tidak akan kebagian peran besar atau peran potensial lainnya dalam Avengers 4, tetapi paling tidak para penggemar Marvel bisa tidur nyenyak setelah mengetahui Bibi May tidak termasuk korban yang menjadi debu.

Nakia (Lupita Nyong’o)

Status: Tidak diketahui, tetapi ada kemungkinan dia selamat karena #WakandaForever.

Komentar sutradara: Ketika ditanya mengapa Nakia tidak muncul dalam Infinity War, Joe mengatakan, "Dia sedang menjalankan misi". Anthony menambahkan, "Yeah, dalam penyamaran."

Penjelasan: Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi pada Nakia, tetapi sang sutradara mengatakan bahwa dia sedang bertugas menjalankan misi. Dengan pernyataan itu kita bisa berharap yang terbaik untuknya.

