Korban Tewas Bom Bunuh Diri di Jawa Timur Jadi 25 Jiwa! Berikut Rinciannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SURABAYA - Peristiwa ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo mengakibatkan banyak korban.

Hingga Senin (14/5/2018) pukul 21.00 WIB, ada sebanyak 25 orang tewas dan 57 dirawat di rumah sakit.

Data yang diperoleh Surya.co.id menyebutkan, dari 25 orang itu, 13 di antaranya adalah pelaku.

Baca: Tolak Jenazah Bomber di GKI Diponegoro Dikubur di Banyuwangi

Baca: Densus 88 Ciduk 2 Terduga Teroris Sedang Rancang Strategi di Palembang

Rinciannya, 6 orang tewas bom bunuh diri di tiga gereja, 4 orang tewas bom di Polrestabes Surabaya dan 3 orang tewas di Rusun Wonocolo, Sepanjang Sidoarjo.

Sementara 12 korban tewas lainnya adalah masyarakat.

Rinciannya di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jl Ngagel sebanyak 5 orang dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) sebanyak 7 orang.

"Semua jenazah korban masyarakat yang meninggal sudah diserahkan ke keluarga, ada 12 orang sebut Kabid Huas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (14/5/2018) malam.

Baca: Inilah Fakta-fakta Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya! Ada Mukjizat

Baca: Bocah 9 Tahun Selamat dari Ledakan, Apa Hubungannya dengan Dita, Pelaku Bom Gereja?

Sedangkan untuk korban yang dirawat di rumah sakit, lanjut Barung, ada aebanyak 57 orang.

Mereka masih menjalani perawatan di bebrbagai rumah sakit di Surabaya.

"Kami mohon doa, semoga korban yang dirawat di rumah sakit segera sembuh," harap Barung. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Dua Hari Teror Bom di Surabaya, 25 Orang Tewas

Subscribe now for more Video Tribun Pontianak Videos: