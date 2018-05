Teror Bom di Surabaya Jadi Sorotan Media Asing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aksi terorisme yang terjadi di Surabaya, Minggu (13/5/2018) pagi tak hanya menggemparkan masyarakat tanah air, namun juga masyarakat asing.

Sejumlah media asing turut menyoroti peristiwa yang menyebabkan belasan korban tewas dan puluhan luka-luka tersebut.

Sejumlah laman media asing yang memberitakan peristiwa tersebut diantaranya Express menuliskan Terror as bombs EXPLODE at THREE Indonesian churches causing MULTIPLE FATALITIES, The New York Times menuliskan Suicide Bombers in Deadly Attacks on 3 Churches in Indonesia.

Baca: Kutuk Aksi Terorisme Bom di 3 Gereja Surabaya, MUI Kalbar Pinta Umat Tak Terprovokasi

Kemudian Reuters menuliskan Suspected IS-inspired suicide bombers attack Indonesian churches, at least 11 dead

CBC News juga menuliskan judul Suicide bombers hit Indonesian churches; 11 dead, 41 hurt

Kemudian Franch 24 menuliskan Suicide bombers target three Surabaya churches in deadly Indonesia attacks

Baca: Kecam Aksi Teror di Gereja, PMKRI Sampaikan 5 Pernyataan Sikap

Arabnews juga menuliskan At least 10 dead, nearly 40 wounded as bombs hit 3 Indonesian churches

Peristiwa bom bunuh diri di 3 gereja Surabaya menjadi sorotan sejumlah media asing, Minggu (13/5/2018) (KOLASE/Istimewa)

Belum lagi sejumlah warga negara asing yang ikut menyoroti peristiwa tersebut dan ramai-ramai membuat hastag #surabaya #prayforsurabaya.

Diberitakan sebelumnya ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 lokasi diantaranya di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Madya, bom meledak pukul 06.30 WIB, di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro pukul 07.15 WIB, sementara di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno pukul 07.53 WIB.

Hingga pukul 14.00 WIB, polisi merilis ada 11 korban meninggal. Sementara korban luka tercatat ada 40 orang yang sebagian besar dirawat di RSU dr Soetomo Surabaya.

Di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno, pelaku sempat menyisakan 3 bom rakitan, namun oleh tim Jihandak Polda Jatim sudah diledakkan di lokasi.