Isu Antoine Griezmann ke Barcelona Kian Hangat, Ini Respons Atletico Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menghangatnya isu kepergian bomber Antoine Griezmann ke FC Barcelona membuat Atletico Madrid gerah dan memutuskan angkat bicara.

Griezmann dikabarkan akan pindah ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2018.

Dilansir dari Marca, Presiden FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mengatakan sudah mengontak agen pemain Griezmann.

Sikap Barcelona itu membuat Atletico Madrid gerah, seperti yang diungkapkan CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin.

"Atletico Madrid lelah dengan sikap Barcelona. Presiden, pemain, dan direktur mereka mengatakan seolah-olah mereka menentukan masa depan seorang pemain yang akan bermain pada babak final Liga Europa, sangat tidak menghormati Atletico Madrid dan para suporter," kata Gil Marin.

Bartomeu memang bukan satu-satunya orang dari kubu Barcelona yang bicara soal Griezmann.

Direktur klub, Guillermo Amor, mengklaim sudah bicara dengan saudara Griezmann.

Sementara itu, penyerang Atletico Madrid, L Suarez, menyebut pemain asal Perancis itu akan disambut hangat di Camp Nou.

Gil Marin pun memastikan tidak punya rencana melepas Griezmann.

"Posisi Atletico Maddrid sangat jelas. Kami tidak akan bernegosiasi soal Griezmann dan tidak punya niat ke arah sana. Saya sudah memberi tahu Bartomeu beberapa bulan lalu soal ini," tutur pemimpin Atletico itu. (*)

