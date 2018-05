Salut dan Menginspirasi! Wanita Tanpa Tangan Bisa Jalankan Mobil Sendiri, Tonton Videonya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hidup dengan keterbatasan fisik tak harus mengeluh dan menyuruh orang untuk mengerjana sesuatu.

Bisa Anda lihat dengan seorang wanita yang tak miliki dua tangan ini. Dia bisa melakukan sesuatu dengan sendirnya.

Segala aktivitasnya dia bisa kerjakan dengan sendiri, mulai mengemudikan mobil, isi BBM, dan segala aktivitas lainnya.

Tentu saja, apa yang dilakukan wanita yang satu ini menginspirasi banyak orang yang memiliki keterbatasan fisik, terlebih lagi bagi orang yang serba kelengkapan.

Video berdurasi 2,26 menit ini diunggah di akun media sosial, Animal & Nature, Minggu (7/5/2018).

Dalam waktu yang tidak lama, video tersebut sudah ditayang 1.289.846 kali.

Untuk lebih jelasnya, simak video di bawah ini.

Video ini dikomentari banyak orang. Berikut kutipannya.

"Saya suka tekadnya dan semua tapi nyata itu berbahaya. ( I love her determination and all but on the real that's dangerous," komen Brandon Parker.

"Dia memilih untuk bahagia dari pada menyesal untuk dirinya sendiri !!!! Saya suka sorak-sorai untuk Anda ratu !!!!!, (Dayceon Jenice She chooses to be happy instead of being sorry for herself !!!! " komen Dayceon Jenice.

"Dia tidak memiliki senjata dan masih menjadi pengemudi yang lebih baik daripada 95% orang dengan lengan mengendarai Prius. (She has no arms and is still a better driver than 95% of people with arms driving a Priu)," tulis Wayne Freeman.

"Mengemudikan mobil bagaimana dia mendapatkan tas itu di bahunya, (driving the car how she get that bag on her shoulder)" komen Tamaris Batts Fuck.

"Dan kita mengeluh tentang hal-hal kecil dalam hidup yang begitu kita berkati ( And we complain about the minor things in life we are so bless)," komen Juanita Biggs.