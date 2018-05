Cara Unreg Kartu Indosat Ooredoo - Hanya Satu Opsi Yakni Melalui SMS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini, operator seluler termasuk Indosat Ooredoo menghadirkan fitur unreg (un-register) untuk membatalkan kartu prabayar yang sudah didaftarkan.

Seperti diketahui bahwa regulasi registrasi kartu hanya memperbolehkan satu data NIK dan nomor KK untuk tiga SIM card.

Baca: Cara Unreg Kartu Tri (3) - Kamu Harus Lalui 7 Langkah Sederhana Ini

Baca: Cara Unreg Kartu XL dan AXIS - Pilih Cara Paling Gampang

Sesuai penjelasan Menkominfo Rudiantara terkait pembatasan registrasi ulang kartu prabayar, bagi masyarakat yang memiliki usaha, maka nomor keempat harus didaftarkan di gerai milik operator agar tercatat dengan jelas.

"Untuk kenyamanan masyarakat sendiri, untuk pengguna ponsel kan sering menerima tawaran macam-macam, penipuan dan sebagainya. Sehingga membuat masyarakat menjadi lebih nyaman," kata Rudiantara, di Jakarta.

Atas dasar kebijakan tersebut, bagi pelanggan yang sudah meregistrasi tiga nomor dan ingin menambah nomor baru, maka harus melakukan unreg terlebih dulu.

Baca: Cara Unreg Kartu Telkomsel - Batalkan Kartu Prabayar yang Sudah Didaftarkan

Baca: Cara Unreg Kartu Smartfren - Terblokir Dalam Waktu Maksimal 24 Jam

Operator telekomunikasi Indosat Ooredoo memfasilitasi fitur tersebut yang bisa diakses melalui ponsel.

Adapun proses unreg pada operator Indosat Ooredoo sebagai berikut:

Pelanggan operator seluler ini hanya memiliki satu opsi untuk melakukan unreg yakni melalui SMS.

Pengguna kartu prabayar Indosat bisa mengirim SMS dengan format UNPAIR#nomor telepon# lalu kirim ke 4444 (UNPAIR#0812345678#).

Proses unreg atau membatalkan registrasi bisa juga dilakukan pelanggan dengan mengunjungi gerai operator seluler masing-masing dengan membawa bukti identitas kepemilikan yang resmi (KTP dan KK).

Selamat mencoba!!!

Do You Have Instagram, follow us: