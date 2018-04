Viral! Ayam Keprabon Sambal Bohay Segera Hadir di Pontianak, Ada Promo Buy 1 Get 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Suka dengan ayam geprek? Salah satu yang bisa Anda coba adalah Ayam Keprabon Express. Dipadu dengan cabai rawit, sajian ini makin nikmat disantap dengan nasi hangat serta dipadu dengan Toping Keju Mojarela.

Ayam Keprabon Express yang sedang viral ini akan segera opening di Pontianak beberapa hari kedepan.

Beralamat di Jl. Sultan Abdul Rahman No. 88 A Pontianak, Ayam Keprabon Express menawarkan 3 pilihan ayam geprek yaitu Paket Geprek, Geprek Jumbo, dan Geprek Blenger.

Ayam Keprabon Express (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Dengan pilihan pedas level 1 setara 4 cabai, hingga level 5 setara 20 cabai, pengunjung ditantang beruji nyali tingkat level kepedasan lidah dan mulut serta perut tentunya.

Ada 2 jenis pilihan sambal yang ditawarkan yaitu sambal bohay (sambal bawang) dan sambal karca (kari dan rica).

Ayam Keprabon Express (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Bagi yang tidak tahan atau tidak suka pedas, Ayam Keprabon Express juga menyediakan pilihan paket original tanpa sambal atau sambal dipisah.

Seporsi Paket Geprek Blenger disajikan dalam wadah cup berukuran cukup besar terdiri dari nasi putih yang diberi toping keju mojarela, toping telur yang sudah diberi bumbu berupa bawang putih dan cabai rawit kemudian di ulek.

Ditambah dengan irisan mentimun menambah rasa ayam geprek semakin nikmat.

Ayam Keprabon Express (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Soal harga? jangan khawatir, seporsi paket Ayam geprek Keprabon Express hanya Rp. 15.000, paket geprek jumbo Rp. 20.000 serta paket geprek blenger Rp. 25.000. Kabar gembiranya, pada edisi grand opening Ayam Keprabon Express, 4 – 5 Mei 2018, beli 1 porsi Geprek Blenger gratis 1 porsi paket Geprek.

Sajian ini harus disantap hangat-hangat, agar sensasi kejunya bisa meleleh dimulut. Nasi putih yang pulen semakin cocok berkolaborasi dengan ayam geprek, keju dan juga telur.

Sedap! Ayam Keprabon Express juga menyediakan menu Xtra yaitu Xtra tempe / tahu, kol goreng, telur, keju parut, keju mozarela dan Xtra double mozarela.

Ayam Keprabon Express (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Untuk menyegarkan tenggorokan, Anda bisa memesan es Kembang Desa (Rp 6.000) yang sangat segar. Nah, bagi Anda pecinta pedas atau tertantang untuk menguji nyali level kepedasan lidah, mulut dan perut tentu bisa langsung mengunjungi resto Ayam Keprabon Express atau memesan ayam geprek viral ini via layanan ojek online Go Food.

Dikemas dalam wadah yang apik, Ayam Keprabon bisa jadi pilihan makan siang praktis di kantor ataupun di rumah saat Anda malas keluar. (*)

