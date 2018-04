Mengharukan! Demi Tugas, Polwan Pontianak Ini Tak Hadir di Hari Pernikahannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pernikahan yang indah tentu jadi impian setiap wanita.

Termasuk bagi polwan cantik yang satu ini.

Pernikahan yang seharusnya dilalui dengan rasa haru bersama keluarga tak dirasakan olehnya.

Dilansir dari tribratanews, Polwan cantik yang berdinas di Pontianak, Briptu Nova terpaksa tidak bisa hadir di prosesi ijab kabul sendiri.

Ia hanya bisa menyaksikan Briptu Andik Rianto, calon suaminya mengucapkan ijab kabul di Pontianak, sambil menangis haru.

Briptu Nova yang memiliki nama panjang Nova Chairul Jannah ini sedang berada di Cikeas, Bogor, untuk mengikuti serangkaian seleksi Polisi PBB atau United Nations Police di Puslat Multi Fungsi Polri Cikeas.

Briptu Nova mengikuti seleksi sejak September 2017, dan ujian yang dijadwalkan selesai pada hari Jumat,27 April 2018, ternyata molor dan mengharuskan ia tetap berada di lokasi saat hari pernikahannya.

“Selama beberapa minggu saya belajar dan latihan. Sampailah pemanggilan, tesnya itu molor sampai Sabtu, karena masih ada tes yang harus saya jalani,” ujar polwan cantik dan berjilbab tersebut.

Beruntung, Briptu Nova masih bisa mengikuti acara resepsi pernikahannya yang digelar sore ini, Sabtu (28/04/2018) pukul 15.00 WIB di Pontianak.

Namun keesokan harinya, Briptu Nova harus kembali menuju ke Jakarta untuk menyelesaikan ujian menembak di Sepolwan Ciputat, Banten. (*)

