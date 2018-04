Berikut Nama-Nama Calon Mahasiswa Yang Lolos Seleksi SNMPTN Untan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seluruh universitas negeri di Indonesia telah mengumumkan nama-nama siswa yang lolos mendaftar di setiap universitas, tak terkecuali universitas kebanggaan masyarakat Kalbar, Universitas Tanjungpura (Untan) juga telah resmi mengumumkan nama-nama yang lolos melalui jalur SNMPTN.

Menurut Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Untan, Fahrizal jika kuota Untan untuk menerimaan SNMPTN ada 1.547 kursi dan yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat hanya 1.527 siswa dari 7.216 pelamar.

Ia menambahkan tak cukupnya kuota yang lulus dengan ketersediaan kursi dikarenakan mereka tak memenuhi syarat dari jurusan yang dipilih.

"Untuk jalur SNMPTN total yang mendaftar ada 7.216 dan yang dinyatakan lulus 1.527 orang," ucap Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Untan, Fahrizal, Selasa (17/4/2018).

Fakultas Ekonomi paling banyak diminati oleh para siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ini terlihat dari lima prodi yang paling dominan dipilih saat mendaftar di Untan yaitu, Akuntansi 679 orang , Manajemen 630 orang, PGSD 483 orang, Farmasi 348 orang dan IAN 324 orang.

Bagi siswa yang dinyatakan lolos SNMPTN maka wajib mengikuti alur pendaftaran yang telah ditentukan.

Peratama harus mengisi biodata di http://scmb.untan.ac.id dan mencetaknya sebanyak 1 rangkap, mulai tanggal 23 April-11 Mei 2018.

Kedua, diwajibkan melakukan verifikasi UKT online melalui laman ukt.keuangan.untan.ac.id pada tanggal 23-27 April 2018. Saat mengisi UKT harus diisi dengan benar dan tidak boleh kosong, jika terjadi kesalahan atau kesengajaan maka otomatis langsung di tetap oleh sistem ke UKT 5.

Ketiga, setiap yang sudah lolos wajib untuk mendaftar ulang atau registrasi pada tanggal 8 Mei 2018 mulai pukul 08.00-11.00 WIB dengan membawa kelengkapan fotokopi kartu peserta SNMPTN 2018, fotokopi raport semester 1-5, dan bagi peserta yang tidak mendaftar pada tanggal 8 Mei tersebut akan dinyatakan gugur.

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SNMPTN TAHUN 2018 UNIVERSITASTANJUNGPURA

Nomor Peserta Nama Kode Program Studi

KETUA PANITIA PUSAT SNMPTN DAN SBMPTN 2018

Ravik Karsidi

NIP 19570707 198103 1 006