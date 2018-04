Pendukung Fanatik Persebaya Micko Pratama Tewas saat Bentrok dengan Warga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Polresta Solo memanggil sembilan saksi terkait bonek Micko Pratama (17) yang meninggal dalam bentrok yang terjadi pada, Sabtu (14/4/2018) dini hari WIB.

Wakapolresta Solo, AKBP Andy Rifai mengatakan sembilan saksi yang diperiksa diantaranya teman korban dan warga sekitar.

Baca: Mansyur Mantan Sekda Ketapang Masuki Purna Tugas, Bupati Ketapang Ucapkan Terimakasih

Baca: Pertamina EP Asset 5 Bunyu Field Gelar Bunyu Environmental Youth Gathering

"Saksi-saksi yang diperiksa ada teman korban, dan masyarakat sekitar TKP," jelasnya.

Andy Rifai menjelaskan kejadian tersebut terjadi di Banyuagung, Kadipiro, Banjarsari, Solo, tepatnya di Jl Ki Mangun Sarkoro pada, Sabtu (14/4/2018) dini hari WIB.

Menurutnya, kepolisian saat ini masih fokus menelusuri satu tempat kejadian perkara yang berkaitan langsung dengan kematian Micko.

"Kita lidik dulu TKP yang langsung berkaitan dengan korban (meninggal dunia)," jelasnya.

Sebelumnya, satu bonek Micko Pratama (17) meninggal dunia dalam bentrok dengan warga yang terjadi di Solo saat rombongan bonek pulang dengan cara estafet naik truk usai mendukung Persebaya lawan PS Tira di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (13/4/2018).

Baca: 7 Jembatan Yang Roboh Pertama Kali Dibangun Tahun 1983

Baca: Beri Bantuan Kapal Kemanusiaan di Pontianak, Ini Kata Donatur AMCF Uni Emirat Arab

Micko dan beberapa bonek lainnya dibawa ke RSUD Dr Moewardi, Jebres, Solo untuk segera mendapatkan perawatan.

Namun nyawa Micko tak tertolong setelah mengalami luka parah di bagian kepalanya.

Selain Micko, satu bonek berinisial S hingga Senin (16/4/2018) masih kritis di RSUD Dr Moewardi. (*)

Do You Have Instagram? follow us: