Final Indonesian Idol - Maria dan Abdul Bawakan Lagu Andalan Menuju The Next Idol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Senin (16/4/2018) malam, Grand Final Indonesian Idol 2018 akan digelar dan disiarkan langsung dari Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir, merupakan dua finalis tersisa yang akan bersaing dalam Grand Final Indonesian Idol kali ini.

Abdul yang merupakan kontestan asal Denpasar, Bali dan Maria Simorangkir kontestan asal Medan akan bersaing untuk mendapatkan mahkota juara The Next Idol 2018.

Lagu apa yang akan mereka bawakan?

Abdul malam ini akan menyanyikan lagu Fix U dari Coldplay.

Sementara Maria akan menyanyikan lagu MY HEART WILL GO ON yang dinyanyikan Celine Dion.