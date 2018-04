Hellochick-In, Hadirkan Makanan Korea yang Rasanya Pas di Lidah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Buat kamu yang doyan banget sama makanan Korea wajib dateng ke Resto Hellochick-In (ig @hellochickinid) yang terletak di jalan Veteran (Samping King Mart) ini.

Hellochick-In sendiri memili arti "Say Hello to Chicken".

Kamu bisa nemuin Korean honey and dessert yang yummy banget loh disini!

Mengusung tema "Truly Korean Taste" Resto ini menyediakan menu dari dessert sampai main course yang bakal ngegoyang lidah kamu!

Oh iya, kamu ga perlu takut makanan disini gak bakal sesuai sama lidah atau selera.

Soalnya pemilik Resto memadukan ciri khas masakan Korea dengan Indonesia, jadi lidah kamu bisa beradaptasi dengan makanan serba Korea disini.

Tempatnya asik banget buat nongkrong loh! Apalagi kamu bakalan ditemenin lagu-lagu Korea yang lagi hits sembari nikmatin makanan serba Korea disini.

Harga yang dibanderol gak bakal nguras kantong kamu juga kok, mulai dari Rp 15 ribu - Rp 30 ribu-an aja kamu bisa nikmatin makanan disini.

Kamu bisa mencoba Korean Honey Chicken, berbagai menu ramyeon, rice bowl, tteokbokki serta beragam dessert seperti martabak mini dan shaved ice.

Fyi, kalau kamu kesini wajib banget buat nyobain Korean Honey Chicken yang jadi best sellernya loh!