Program Bimbel Siswa SD di Ganesha Operation

Sejumlah siswa melakukan try out Ujian Nasional di lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation,beberapa waktu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hallo Tribun, bimbel di Ganesha Operation untuk anak SD programnya apa saja? Apa tujuannya dan apa saja keunggulannya?

Ada Program Reguler dan Executive

Terimakasih sudah bertanya. Untuk kelas IV-VI SD/MI Ganesha Operation punya dua program yaitu program reguler dan program executive.

Untuk program reguler, ada dua yaitu P1 dan P2, keunggulannya adalah silabus sesuai kemajuan materi sekolah, buku pelajaran, buku penghubung, assessment potensi akademik, tes harian tertulis, try out dan EPB, remedial dan pengayaan, layanan ekstra PR dan persiapan ulang / TST, analisa kemampuan hasil belajar siswa, ulum, UKK, US Vaganza dan kapasitas belajar 20 siswa per kelas.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan potensi siswa di sekolah, meningkatkan nilai tes siswa di sekolah, sukses ulang harian, ujian semester dan ujian kenaikan kelas, serta peningkatan nilai rapor.

Untuk program executive juga ada dua yaitu gold dan silver.

Keunggulannya antara lain silabus sesuai kurikulum sekolah, assessment potensi akademik, buku pelajaran, buku penghubung, tes harian tertulis, tes bulanan, try out dan EPB, remedial dan layanan pengayaan, layanan ekstra PR dan persiapan ulangan, kartu prestasi siswa, ulum, UKK dan US/M Vaganza, analisa kemampuan hasil belajar siswa dengan kapasitas 8 siswa per kelas.

Tujuan program ini adalah agar siswa dapat meraih sukses US/N dengan nilai tinggi, diterima di SMP favorit, menggunakan pendekatan secara individu, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, membantu dan membimbing siswa dalam mengerjakan PR maupun persiapan ulangan, peningkatan nilai rapor dan sukses nilai

