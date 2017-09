Chester Bennington Vokalis Linkin Park Tewas Gantung Diri, Benarkah Band ini Bubar?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mike Shinoda telah berjanji untuk mengumumkan soal masa depan Linkin Park akhir pekan ini.

Hal ini menyusul kematian tragis sang vokalis, Chester Bennington saat ditemukan gantung diri di rumahnya, Kamis (20/7/2017).

Janji Shinoda ini ia umumkan di akun Instagram pribadinya @m_shinoda, Minggu (17/9/2017).

instagram.com/m_shinoda

Dalam captionnya, Mike Shinoda menuliskan: "Good morning. I'm on a bit of a social media diet. Watching not talking, Stay tuned for some announcements this week."

(Baca: Jangan Takut Data Internet Terkuras, Ini Ada Aplikasi Nonton Video Hemat Data Youtube Go )

("Selamat pagi. Aku sedikit jarang muncul di media sosial, hanya melihat dan tak berbicara. Nantikan saja beberapa pengumuman di mingu ini.")

Bulan lalu, Linkin Park telah mengadakan agenda Tribute to Chester.

Dan mereka berterima kasih kepada fans untuk cinta yang luar biasa dan telah memperkuat semangat di masa yang sulit ini.