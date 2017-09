Ayo Donasikan Buku Untuk Anak-anak Kurang Mampu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Banyak anak-anak yang membutuhkan buku bacaan hingga alat tulis.

Terlebih, bagi anak-anak yang berada di wilayah pedalaman, khususnya di Kabupaten Sekadau.

Sekelompok anak muda berinisiatif menggalang aksi 'Memberi Buku Tebar Manfaat'.

Kendati baru digagas, aksi tersebut diyakini bisa membantu anak-anak yang membutuhkan.

"Ini sebenarnya ide spontan. Kemudian saya koordinasi dan ajak kawan-kawan yang lain, Alhamdulillah mereka respon jadilah kami buat aksi Memberi Buku Tebar Manfaat," ujar Dina yang mencetus ide tersebut, Selasa (5/9/2017).

Ia mengatakan, keprihatinan tersebut datang saat dirinya datang ke kampung-kampung.

Selain itu, aksi tersebut juga di latar belakang dengan minat baca Indonesia hanya diperingkat 60 dari 61 negara.

"Berdasarkan studi Most Littered Nation In the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara,"ujarnya.