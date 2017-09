Waduh! Kesedihan Warganet Berlanjut, Ternyata Foto Ini Pemicunya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Seakan tiada akhir, kesedihan warganet ternyata terus berlanjut.

Setelah kemarin harus patah hati lantaran Raisa dipersunting Hamish Daud, kini warga net harus bersiap-siap melihat momen pernikahan Laudya Cynthia Bella yang dipersunting pria asal Malaysia.

Meski tak menyebutkan kapan, tapi santer beredar kabar pernikahan mereka berlangsung September ini.

Hal tersebut diperkuat dari postingan Bella di akun instagram pribadinya.

Bella memposting beberapa foto saat dirinya menggelar pengajian jelang pernikahannya.

Bella tampak sangat cantik berbalut busana dan kerudung biru.

Foto itu juga diberi caption.

"One step closer to happiness"

Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan "takdir".

Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati.

Terimakasih ya Allah (emoticon)

#BAE

Pernikahan memang jadi rencana yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan.

Sebelumnya Bella pernah gagal menikah dengan Afifudin Suhaeli Kalla alias Afie Kalla.

Jadi gimana? Cowok-cowok udah siap patah hati lagi?