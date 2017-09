Ariel Tatum - Posting Foto Gigit Lidah, Nitizen Salah Fokus Lidahnya!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara aktris muda Indonesia, Ariel Tatum mengunggah foto yang menarik perhatian nitizen atau warganet.

Foto tersebut diposting di akun Instagram-nya @arieltatum dengan caption berbahasa Inggris.

Dalam foto tersebut, wanita cantik ini tampak menjulurkan lidah dengan sedikit digigit sambil tersenyum.

Ariel Tatum menggunakan pakaian seperti tuan putri dibalut kalung bewarna hitam dan jaket jeans biru tersebut pun menjadi perhatian warganet.

"*lets just pretend I wrote some inspirational yet goofy caption that I couldn't think of at this moment and fake a laugh if you pleaseeee guys thx Iol*," tulis Ariel Tatum.

Sontak, sejumlah nitizen yang memfollow akun instagram @arieltatum pun langsung berkomentar.

"I LOVE YOU ARIEL TATUM," timpal akun @arifin9062.

"istri idaman," tulis @hudaagista.

"Bacol nih," komentar akun @arfianadnan_bachtiar.

"Sayang aku knp gitu lidah nya..," komentar @dixieramadhan.

"Bulettt ihhh," tulis @m.farhanpermana.

