Keren! Duo Manjakani Asal Pontianak Akan Manggung di Soundrenaline

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Manjakani yang terdiri dari Taufan dan Nabila dikabarkan akan bermain di perhelatan musik Soundrenaline.

Duo dari Pontianak ini bahkan menjadi band pertama asal Kalbar yang bermain di ajang musik besar Indonesia tersebut.

Hal ini langsung mereka umumkan di akun sosial media mereka @manjakanimusic.

Kami dapat kabar gembira dipenghujung Agustus, kami akan menjadi bagian dari perhelatan akbar Soundrenaline 2017. Sampai jumpa di GWK!! #Repost

Here is Soundrenaline 2017 full line-up! Plus many more acts and attractions across more than 4 stages over 2 days, 9-10 September at GWK Bali.

Manjakani nanti akan satu ajang dengan band-band besar Indonesia bahkan luar negeri pada gelaran yang akan berlangsung 9-10 September 2017 di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Dari dalam negeri ada Sheila on 7, Naif, Kotak, Andra and The Backbone serta penyanyi Andien, Isyana Sarasvati dan banyak lagi.

Sedangkan dari luar negeri ada Jet, Mew dan Dashboard Confessional.

Saat dihubungi Tribunpontianak.co.id, Taufan dan Nabila merasa senang dan tak menyangka bisa dapat diundang ke Soundrenaline.