Lima Film Baru Korea yang Wajib Anda Tonton Bulan Agustus, Ini Sinopsisnya!

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda penggemar film drama Korea dan Mandarin?

Lima film baru ini wajib Anda tonton.

Di antaranya The King Loves, School 2017, Save Me, Bad Thief Good Thief dan The Fox’s Summer.

Kisah percintaan romantis dan action dibalur dalam sebuah cerita film yang sangat menarik.

Mau tahu seperti apa sinopsis film baru yang ingin Anda tonton? Ini dia sinopsisnya.

* The King Loves

The King Loves (TRIBUNFILE/IST)

Setting drama ini difokuskan pada masa kerajaan Goryeo.

Won yang diperankan oleh Siwan merupakan Putra Mahkota Goryeo.