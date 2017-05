Anak yang Masa Kecilnya Bandel Lebih Berpotensi Sukses dan Bergaji Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anak bandel yang susah mendengarkan orangtua dan selalu membangkang pada aturan di rumah, menyebabkan sakit kepala dan frustrasi.

Namun, menurut studi tahun 2015 silam menyimpulkan bahwa anak yang masa kecilnya suka sulit diatur alias anak bandel, tumbuh sukses dengan penghasilan yang besar.

Peneliti menemukan bahwa umumnya seseorang yang masa kecilnya suka melanggar aturan dan keras kepala miliki IQ tinggi dan berdampak baik untuk masa depan mereka.

Studi yang dihelat di University of Luxembourg, University of Illinois, dan Free University of Berlin menganalisa 745 orang di Luxembourg berusia 12 hingga 52 tahun. Hasilnya, cukup mengejutkan bahwa kesuksesan berkaitan dengan IQ, sosial ekonomi, dan hasil akademis.

Studi juga mengungkapkan bahwa kebanyakan anak-anak yang sulit di atur saat masih kecil memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi.

“Sifat pembangkang bisa menjadi agresif saat bernegosiasi gaji dan meminta kenaikan gaji. Selain itu, mereka memiliki motivasi tinggi ketimbang teman-teman yang ber-IQ standar,” tulis uraian di Yahoo parenting.

Kemudian, John Johnson, seorang penulis parenting dan edukasi anak menjelaskan bahwa studi juga memperlihatkan bahwa anak-anak pembangkang dan tidak mau diatur, biasanya sukses dalam berbisnis.