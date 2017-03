Harga Sembako di Pasar Tradisional Singkawang Mulai Turun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Beberapa harga sembako di Pasar Tradisional Singkawang saat ini sudah mengalami penurunan, setelah sebelumnya mengalami kenaikan cungkup tinggi.

Satu di antaranya harga cabai rawit dari 90 ribu rupiah per kilogram sekarang ini turun menjadi 75 ribu per kilogram.

"Minggu lalu masih dijual seharga Rp90 ribu per kilogram, tapi sekarang sudah turun menjadi Rp75 ribu per kilogram. Kemudian telur ayam, dari Rp 20 ribu per kilogram, sekarang turun menjadi Rp19 ribu per kilogram," Kasi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Singkawang, Helmi Aswandi, Minggu (19/3).

Untuk harga telur ini menurutnya merupakan harga terendah dalam beberapa minggu terakhir.

Karena harga normalnya berkisar antara 20 ribu rupiah hingga 21 ribu per kilo gram.

"Semua ini juga karena menurut pengakuan distibutor, stok telur saat ini banyak di Singkawang," katanya.

Sedangkan untuk bawang putih diakuinya saat ini dijual seharga 34 ribu rupiah per kilo gram. Untuk bawang merah diakuinya harga masih cukup stabil begitupula dengan sayur-sayuran .

"Minggu lalu bawang putih berkisar 36 ribu rupiah - 38 ribu per kilogram, sekarang turun menjadi 34 ribu per kilo gram dengan kualitas yang sama. Sedangkan bawang merah stabil di 32 ribu rupiah perkilo," katanya.

Untuk jenis ikan, seperti tongkol misalnya, saat ini dijual seharga 23 ribu rupiah per kilo gram untuk di pasar beringin.