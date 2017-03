Nyatakan Maju di Pilgub 2018, Sutarmidji: Harus Maju, Karena Masyarakat Minta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sutamidji menuturkan kalau ia siap maju dalam pertarungan memperebutkan kursi Gubernur Kalbar.

"Kalau maju, insyaallah saya maju. Pasangannya belum tahu siapa, karena saya bilang kalau di fanpage Facebook saya dalam tiga bulan melampaui 50 ribu, saya maju. Ternyata sekarang sudah 74 ribu. Saya harus maju, karena di situ masyarakat minta maju," ucap Midji, Rabu (8/3/2017).

Ia tegaskan apakah nanti jadi calon atau tidak, itu tinggal urusan partai.

Selain itu ditanya mengenai figur yang akan diambilnya sebagai pendamping atau wakil ia sampaikan, "Kalau saya yang penting punya komitmen membangun Kalbar, membenahi apa yang kurang. Karena kalbar ini sangat luas, satu setengah kali Pulau Jawa," ungkapnya.

Kalau Pulau Jawa plus Bali ia katakan dinahkodai tujuh gubernur plus lebih dari 200 kepala daerah. Kalau di Kalbar ini cuma satu gubernur plus 14 kepala daerah, jadi tantangan lebih besar dibanding Jawa.

"Jadi ketika gubernur di Jawa dikatakan hebat itu biasa, tapi belum tentu dia sukses di Kalbar. Sementara saya coba untuk menjajaki, banyak sih yang menyarankan lewat independen, tapi saya sebagai orang partai, tidak juga ingin partai tidak menjadi nahkoda dalam pertarungan kepala daerah," jelasnya.

Ia tambahkan bahwa partai itu dilahirkan sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi politik.

"Saya kemungkinan besar pakai partai. Tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan jalur independen. Banyak komunitas yang sudah mulai bergerak, tapi belum terkoordinir karena memang kita belum bergerak secara terstruktur untuk hal itu," pungkasnya.