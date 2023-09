Top Score Voli Putri Olimpiade 2024 Hari Ini Lengkap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut top skor atau best score sementara kualifikasi Olimpiade 2023-2024.

Kualifikasi road to Olimpiade Paris 2024 Cabor voli sudah memasuki hari ketiga.

Sejauh ini tim-tim unggulan masih belum terbendung dan bersaing sengit di papan atas klasemen sementara.

Lantas bagaimana di persaingan top score atau best score ?

Adalah pemain andalan Canada Gray Alexa memuncai daftar top score sementara dengan koleksi 53 poin.

Pemain berusia 29 tahun tersebut di antaranya menghasilkan poin dari 49 serangan, 3 blok dan satu serve.

Kanada saat ini masih bersaing dan harus bekerja keras di tabel klasemen grup A dan baru mengemas tiga poin hasil sekali kemenangan dan sekali kalah.

Posisi Outside Hitter Canada dibayangi pemain Republik Dominik Martinez Brayelin Elizabeth, yang kini sudah mengoleksi 48 poin.

Di juga dibayangi oleh Van Ryk Kiera dari Kanada dan Stysiak Magdalena dari Polandia.

Selain best score ajang kualifikasi juga ada persaingan di perghargaan individu lainnya seperti bets attacker, best blocker, best serve, best setter.

Pertandingan kualifikasi voli putri akan berlanjut pada Selasa 19 September 2023 besok.

Daftar top skor voli putri Kualifikasi Olimpiade 2024

9. Gray Alexa CAN 53

20. Martinez Brayelin Elizabeth DOM 48